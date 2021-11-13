دولي

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا

الشرطة البولندية تعلن العثور على جثة شاب سوري بالقرب من حدود بيلاروسيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت الشرطة البولندية، اليوم السبت، بأنها عثرت على جثة شاب سوري في بولندا بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

وقالت الشرطة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أمس الجمعة، تم العثور على جثة شاب سوري في إحدى الغابات بقرية وولكا تيريتشوفسكا القريبة من الحدود، والأحداث التي جرت في المكان الذي عُثر فيه على الجثة لم تسمح بتحديد سبب الوفاة بشكل مؤكد".

وتقع قرية وولكا تيريتشوفسكا في إطار محافظة بودلاسكا شمال شرقي بولندا، بالقرب من الحدود مع بيلاروسيا.

بدوره، أكد فالنتين ريباكوف المندوب الدائم لبيلاروسيا لدى الأمم المتحدة، أمس أن الوضع متوتر على حدود هناك، حيث تقوم الدول المجاورة بحشد المعدات العسكرية قبالة الحدود؛ لافتاً إلى أن أي خطأ قد يؤدي إلى عواقب مأساوية.

كما حذرت بولندا، الأربعاء الماضي بيلاروسيا بإغلاق حركة عبور الحدود معها بشكل كامل.

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