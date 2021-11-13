حركة (فتح) في إسبانيا تحيي الذكرى الـ 17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات











رام الله - دنيا الوطنأحيت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم إسبانيا، منطقة مدريد الذكرى الـ17 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.وأقيمت مراسم الإحياء في مقر سفارة دولة فلسطين لدى مدريد، بحضور سفراء الدول العربية والصديقة، وأبناء الجالية الفلسطينية والإسبان المناصرين لقضيتنا الفلسطينية، بحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).وأستهل الإحياء بتقرير عن حياه أبو عمار تلاه عزف السلامين الوطنيين الفلسطيني والإسباني، والوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء شعبنا .وألقى كل من أحمد معروف كلمة حركة (فتح)، ونضال الحاج في كلمة الجبهة الديمقراطية، ثم كلمة سفارة فلسطين ألقتها القائم بأعمالها صفاء مهلوس، تحدثوا خلالها عن مسيرة الشهيد أبو عمار، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن حياته ومسيرته.