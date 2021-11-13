بوتين: المناورات الأمريكية في البحر الأسود تشكل تحدياً خطيراً لروسيا





رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، من خطورة إجراء حلف الناتو مناورات عسكرية غير مقررة في البحر الأسود، لافتاً إلى أن استخدام الطيران الاستراتيجي يمثل تحدياً خطيراً.وقال بوتين، في حوار مع قناة (روسيا-24): "تجري الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو الآن مناورات غير مقررة، وبودي التشديد على أنها غير مقررة في حوض البحر الأسود، وذلك ليس فقط بتشكيل مجموعة سفن قوية إلى حد كبير بل وباستخدام الطيران، منها الطيران الاستراتيجي، ويمثل ذلك تحدياً خطيراً لنا".وأشار بوتين إلى أن وزارة الدفاع الروسية قدمت اقتراحاً لإجراء موسكو مناورات غير مقررة في المنطقة نفسها، مضيفاً: "لكنني أعتقد أن هذا الأسلوب غير مناسب ولا داعي لتصعيد التوترات أكثر هناك".وأكد بوتين أن وزارة الدفاع الروسية تكتفي بمواكبة طائرات وسفن دول الناتو في المنطقة.وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذه المناورات تأتي في وقت تنشر فيه وسائل إعلام غربية مزاعم متعددة عن نية روسيا "غزو أوكرانيا عسكرياً"، مشدداً على بطلان هذه الادعاءات.