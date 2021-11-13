اندلاع حريق بالقُرب من بلدة (غيته) شمال فلسطين المُحتلة

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق صباح اليوم السبت، بالقرب من مستوطنة (غيته) في الشمال، وقد انتشرت النيران على مسافة 150 متراً من الخط الأول للمنازل، ما دفع قوات الإطفاء إلى البدء في إخلاء السكان.وفي التفاصيل، في حوالي الساعة 9:00 صباحاً، تلقى مركز الاتصال 102 بلاغاً عن اندلاع حريق بالقرب من مستوطنة (غيته) في مجلس (معاليه يوسيف الإقليمي)، وبدأ الطاقم الأولي الذي تم استدعاؤه إلى مكان الحادث في إخماد النيران، وكان هناك العديد من الطواقم في الطريق، كما تم استدعاء طائرات الإطفاء إلى مكان الحادث، ولم يتم السيطرة على ألسنة اللهب بعد، وفق (الهدهد).