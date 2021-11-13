شاهد: العاصفة تتسبب في لدغات عقارب وثعابين وانهيار منازل في مصر

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة أسوان المصرية، عاصفة تسببت بالعديد من الحوادث، نتيجة الرياح والأمطار والسيول التي اجتاحتها.وفي التفاصيل، أعلن مستشفى أسوان الجامعي اليوم استقبال 80 حالة لدغات عقارب وثعابين بعد سقوط الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها محافظة أسوان بسبب موجة من الطقس السيء والأمطار التي تحولت لسيول، وفق (الوطن) المصرية.وحذر أحمد رزق، أستاذ في علم الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، في تصريح صحفي، من التواجد بالقرب من المناطق الجبلية التي تتساقط بها الأمطار والسيول، منوهاً إلى أن العقارب والثعابين تكون نشطة خلال أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وتجرفها المياه مع الأمطار والسيول من المناطق الجبلية.وقال رزق: "إن العقارب من الكائنات الصحراوية وتتواجد أسفل الصخور والكثبان الرملية، إلا أنها لا تتعرض للإنسان أو تهاجمه إلا إذا هاجمها لكن حينما يتصادف اقترابه منها فتلدغه، ومع هطول الأمطار تبحث عن أماكن للاختباء وفي الغالب تكون تلك الأماكن بالقرب من البشر في منازلهم أو في الأماكن المرتفعة وهنا تحدث حالة اللدغ".هذا وانهارت أجزاء من بعض المنازل في منطقة (كيما) التابعة لحي شرقي المدينة، كما شهدت منطقة (الشيخ هارون) التابعة لحي جنوب أسوان، انهيارات جزئية لمنزلين، في الوقت الذي حرص أهالي مدينة أسوان فيه على مشاركة الأجهزة التنفيذية للتخلص من مياه السيول التي غمرت الشوارع، حيث قامت مجموعات من الشباب بفتح بالوعات الصرف الصحي لشفط المياه من الشوارع.فيما تساقطت الثلوج في بعض شوارع المدينة، بينما أغلقت بعض الشوارع وتعرض عدد من السيارات لأعطال بسبب ارتفاع مستوى المياه.وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار السحب الرعدية بشمال أسوان، وتتجه إلى أدفو يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاط للرياح الهابطة من أسفل السحاب.