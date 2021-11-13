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منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا

منظمة تنتقد اتصالات خليفة حفتر باسرائيل قبيل الانتخابات الرئاسية بليبيا
رام الله - دنيا الوطن
انتقدت منظمة العدل والتنمية للدراسات الزيارات السرية لمندوبين عن المشير خليفة حفتر لتل أبيب وزيارة نجل حفتر لاسرائيل مؤخرا للحصول على دعم اسرائيلى قبيل الانتخابات الليبية مقابل التطبيع مع اسرائيل حال وصول حفتر للحكم في ليبيا.

و أكد زيدان القنائي المتحدث الرسمي للمنظمة على أن اسرائيل لا يمكنها أن تشكل المشهد السياسي داخل ليبيا أو مساعدة حفتر على الوصول لحكم ليبيا فالخريطة السياسية داخل ليبيا معقدة للغاية.

وقالت المنظمة: "إن حفتر قام باجراء اتصالات سرية مع إسرائيل، شملت مندوبين عن جهاز الموساد ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي الفترة الماضية قبل تخطيطه لخوض الانتخابات القادمة بليبيا".

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