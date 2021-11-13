طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية في غزة، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (7 - 12 نوفمبر 2021).وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4701 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 4790، بحسب ما جاء على موقع الوزارة الإلكتروني.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4519 مواطناً و140 أجنبياً، و42 من فلسطيني الداخل، كما ذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 4580 مواطناً، و144 أجنبياً، و66 من فلسطيني الداخل.يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.