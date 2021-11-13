الصين تحذر أمريكا من تأييدها للقوى الداعية إلى استقلال تايوان

وانغ يي،

أنتوني بلينكن،

رام الله - دنيا الوطنطالبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، الولايات المتحدة بعدم تأييد ودعم استقلال تايوان، لافتاً أن دعم الحكومة الأمريكية لقوى استقلال تايوان سيؤدي لتدمير السلام في مضيق تايوان.ذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان يوم السبت: "إن الوزير وانغ يي طلب من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عدم "إرسال إشارات خاطئة" إلى القوى المؤيدة للاستقلال في تايوان".وقالتوزير الخارجية الصيني، أمس في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، "لقد أثبت التاريخ والواقع بالفعل بشكل كامل أن استقلال تايوان هو أكبر تهديد للسلام والاستقرار في مضيق تايوان، وأي تواطؤ ودعم للقوى المؤيدة للاستقلال في تايوان يقضي على السلام في مضيق تايوان، وفي النهاية سيحصدون ما زرعوه".وصرحوزير الخارجية الأمريكي، الأربعاء الماضي أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيتخذون "إجراء" (لم يحدده) إذا استخدمت الصين القوة لتغيير الوضع الراهن بشأن تايوان.بدوره، قال الجيش الصيني يوم الثلاثاء الماضي: "إنه أجرى دورية استعداد قتالي في اتجاه مضيق تايوان، بعد أن دانت وزارة الدفاع الصينية زيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى تايوان التي تطالب بكين بالسيادة عليها".