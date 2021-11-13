الرئيس المصري يوجه رسالة إلى الليبيين

رام الله - دنيا الوطنوجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب الليبي، جاء ذلك خلال مشاركته في القمة الدولية الخاصة بليبيا المنعقدة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية فرنسية ألمانية إيطالية.قال السيسي: "اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم..يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة"، وفق (المصراوي).وأضاف: "وفي هذا، ستجدون في مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها، دعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاء لمصالح بلادكم العليا، ويدا تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيمانا من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والإفريقي والمصير المشترك".