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المرور بغزة: وفاتان و28 إصابة في 43 حادث سير الأسبوع الماضي

المرور بغزة: وفاتان و28 إصابة في 43 حادث سير الأسبوع الماضي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح السبت، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من (6 - 12) تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن (43) حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاتين و28 إصابة، منها تسعة بجروح متوسطة، و19 بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 44 مركبة، من ضمنها 8 دراجات نارية.

وكانت شرطة المرور قد أعلنت وفاة الشقيقين المُسنين رمضان وعرفان أبو هويشل، جراء صدمهما من قبل مركبة من نوع (فيات) قرب مركز شرطة المعسكرات الوسطى بشارع صلاح الدين وسط القطاع الأسبوع الماضي. 


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