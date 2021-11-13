دولي

روسيا تعلن تسجيل دواء محليا ضد (كوفيد-19) يعطى بالحقن الوريدي

روسيا تعلن تسجيل دواء محليا ضد (كوفيد-19) يعطى بالحقن الوريدي
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصحية الروسية، أمس، عن تسجيل  دواء (أريبليفير) الذي يعتبر أول عقار مباشر محلي يعطى بالحقن ضد عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقالت شركة (بروموميد) الروسية التي صممت الدواء، في بيان: "تلقى أول عقار محلي مباشر مضاد للفيروسات يعطى عن طريق الحقن الوريدي أريبليفير (فافيبيرافير) شهادة تسجيل وسيتم توريده إلى المستشفيات في جميع المناطق بحلول نهاية العام".

وتفيد بيانات سجل المواد العقارية في روسيا بتسجيل (أريبليفير) يوم 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 مع السماح بإدخاله في السوق المحلي لمدة 5 سنوات.

فيما تم تصميم هذا العقار في مصنع (بيوخيميك) بمدينة سارانسك الروسية عام 2020، وبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة تم رفع حجم إنتاج العقار حتى الآن إلى مستوى مليون وحدة شهريا.



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