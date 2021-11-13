لبيد: نعمل من أجل الإفراج عن الإسرائيليين المعتقلين في تركيا





وقال لبيد، خلال مكالمة هاتفية أجراها الليلة الماضية مع أفراد عائلة الإسرائيليين؛ إنه "طلب أن يزورهما القنصل بشكل مستعجل"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





ومن المقرر أن تقدم ضدهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التجسس، ومن المتوقع أن يستأنف وكيلهما التركي القرار، قائلًا: "إن هذا الإجراء سيستغرق أسبوعاً"، مشيراً إلى أن حالتهما جيدة.





ومددت محكمة تركية يوم أمس، فترة اعتقال الإسرائيليين، نتالي وموردي أوكنين من موديعين لعشرين يوماً، بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول، وجاء من القنصلية الإسرائيلية أن النيابة العامة التركية ستقدم ضدهما لائحة اتهام تتضمن تهمة التجسس.





رام الله - دنيا الوطنأكد يائير لبيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، أنه يعمل على جميع المستويات، من أجل الإفراج عن الإسرائيليين نتالي وموردي أوكنين، اللذين مددت محكمة تركية، فترة اعتقالهما بسبب تصويرهما القصر الرئاسي في إسطنبول.