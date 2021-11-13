الشيوخي يدعو الحكومة لتطوير التجارة الالكترونية بما يعزز اقتصادنا الوطني ويزيد من صادراتنا





و أكد الشيوخي على أن التجارة الالكترونية وعبر المتاجر الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وتكنولوجيا المعلومات قد تطور بشكل كبير في السنوات والشهور الماضية وأخذت حصة كبيرة من السوق الفلسطيني المحلي على حساب التجارة التقليدية المباشرة ما بين التاجر والمستهلك.





و قال: "إن نسبة ارتفاع مصاريف شراء الكمبيوتر ووسائل الاتصالات والتواصل وتكنولوجيا المعلومات ومستلزماتها قد ارتفعت حصتها في سلة التاجر والمستهلك الفلسطيني وأصبحت جزء من الاقتصاد الوطني الفلسطيني المحلي بل اصبحت تكنولوجيا المعلومات ووسائل الاتصالات والتواصل تشكل العمود الفقري لاقتصادنا الوطني".





وشدد على أهمية تطوير التجارة الالكترونية في فلسطين لمواكبة متطلبات العصر ولتعزيز اقتصادنا الوطني بدعم المنتج المحلي وزيادة صادراتنا منه ولحماية حقوق المستهلكين وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني على طريق التخلص من التبعية وفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي.





و أشار لضرورة الاستفادة من التطور الحاصل للتجارة الالكترونية على مستوى العالم من خلال برامج وخطط فلسطينية جاده وواعده، وطالب الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بتشديد الرقابة على التجارة الالكترونية من خلال مواكبة تطور التجارة الكترونية المحلية وضبط ايقاعها بمنظومة من القوانين تساعد على تعزيز أسواقنا الالكترونية وتحمي وتعزز اقتصادنا الوطني من اغراق البضائع الاسرائيلية والاجنبية ومن آفة التهرب الضريبي وتحمي حقوق المستهلك الفلسطيني وتساعد على استقلالية اقتصادنا الوطني وتدعم منتجاتنا المحلي على حد سواء.





و تابع الشيوخي" إن العديد من المتاجر والمواقع الالكترونية والعاملين في مجال التجارة الالكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لا يوجد لهم عناوين واضحة ولا سياسة واضحة للمستهلك وهذا فيه مساس بحقوق المستهلك في حال تعرض لعمليات الغش والخداع والتدليس والغبن او التغول في الاسعار وايضا فيه تهرب من الحقوق الخاصة بالدولة وشكل من اشكال التهرب الضريبي بالإضافة لعدم وجود منافسة شريفة بين التجار الملتزمين وبعض اصحاب المتاجر الالكترونية والتجار العاملين في مجال التجارة الالكترونية والاقتصاد الرقمي وخصوصا من خلال عدم التمكن من حماية العلامات التجارية والماركات التجارية والملكية الفكرية بشكل عام".







رام الله - دنيا الوطندعا عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية في دولة فلسطين في بيان صحفي صدر ظهر اليوم الجمعة الحكومة الفلسطينية لتطوير التجارة الالكترونية بما يعزز اقتصادنا الوطني ويزيد من صادراتنا ويحمي حقوق المستهلك وينهي التبعية لاقتصاد الاحتلال.