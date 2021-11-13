الرئيسان الأمريكي والصيني يجتمعان افتراضياً الثلاثاء المقبل





رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي جو بايدن سيعقدان قمة افتراضية صباح الثلاثاء.وأوضحت هوا تشون ينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الزعيمين سيتبادلان الآراء حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.ويوم الجمعة الماضي، قال البيت الأبيض: "إن الزعيمين سيعقدان الاجتماع الافتراضي مساء الاثنين بتوقيت الولايات المتحدة لمناقشة سبل إدارة المنافسة الثنائية بشكل يتسم بالمسؤولية والعمل معا حيث تتوافق مصالحنا". وفقاً لـ(رويترز).وتأتي هذه التأكيدات بشأن القمة الافتراضية بين الزعيمين الصيني والأميركي بعد أيام من التوقعات والتقارير الإخبارية حول اللقاء، والتي أشارت إلى أنها ستكون الاثنين، كما تأتي وسط توتر بشأن عدة قضايا، أبرزها التجارة وحقوق الإنسان والأنشطة العسكرية.ويأتي الإعلان عن القمة الافتراضية بين الرئيسين الأميركي والصيني بعد نحو 48 ساعة من كشف النقاب عن اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، لزيادة التعاون بينهما لعلاج آثار التغير المناخي، بما يشمل خفض انبعاثات الميثان والتخلص التدريجي من استهلاك الفحم وحماية الغابات.وفي حال انعقاد القمة فإنها ستكون الأولى من نوعها بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة في كانون الثاني/ يناير المنصرم.