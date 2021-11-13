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الجهاد الإسلامي: لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا ونحذر الاحتلال من الاعتداء على غزة

الجهاد الإسلامي: لن نسمح لأحد بنزع سلاحنا ونحذر الاحتلال من الاعتداء على غزة
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة (الجهاد) الإسلامي في فلسطين، على أن الحروب التي تفتعلها دولة الاحتلال لن تنجح في تغيير مسار المقاومة ولا احتوائها، مشددًا على أن المقاومة لن تسمح لأحد أن ينزع منها سلاحها أو يغير بوصلته المتجهة نحو العدو.

وجاء ذلك في كلمة للقيادي البطش، خلال حفل تأبين أقامته حركة الجهاد وجناحها العسكري (سرايا القدس)، في مدينة غزة، لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتيال القائد الكبير بهاء أبو العطا، وشهداء معركة صيحة الفجر.

وقال البطش: " صواريخ المقاومة جاهزة لحماية أبناء شعبنا وحماية مقدساتنا"، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خطأ استراتيجياً كبيراً عندما قرر اغتيال القائد بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال القائد أكرم العجوري في دمشق.
ولفت القيادي البطش إلى أن حركة الجهاد الإسلامي تحافظ على نهجها ودورها في حماية أبناء الشعب الفلسطيني، محذرًا الاحتلال من افتعال أزمات جديدة تقود إلى عدوان على غزة.

وتابع القيادي البطش كلمته: "أبو سليم يمثل منارة و اسماً كبيراً في ساحة المقاومة، لم يتأخر عن أداء دوره الرسالي والقيادي، فعندما اغتال العدو الشهيد أحمد الجعبري أشرف أبو سليم على عملية الثأر له في دك تل أبيب بقرة العدو المقدسة".

وأردف يقول: "في مثل هذا اليوم غطت صواريخ سرايا القدس كل المدن المحتلة، وستبقى تلك الصواريخ تدافع عن شعبنا رغم محاولات العدو لإخمادها".

وأشار عضو المكتب السياسي للـ (جهاد) الإسلامي إلى أن جنود ورفاق أبي سليم خرجوا عقب اغتياله، وأطلقوا معركة صيحة الفجر، في تأكيد منهم على أن سيفهم مشرع في وجه العدو.

وجدد القيادي البطش، العهد للأسرى في سجون الاحتلال بالعمل على تحريرهم وتخليصهم من براثن المعتقلات.

من جهته، أكد القيادي محمد شلّح، في كلمة ناب فيها عن عائلات الشهداء، على أن الشهيد القائد بهاء أبو العطا رفض مؤامرة التطبيع وحمل لواء المقاومة.

وقال شلّح: "رسالتنا التي نقدمها باسم الشهداء هي أن فلسطين ليست للبيع ولا للإيجار"، موجهاً التحية لجميع الأذرع العسكرية للمقاومة التي تُدافع عن شرف الأمة ومقدساتها.

بدوره، قال  تيسير الجعبري عضو المجلس العسكري لسرايا القدس، حيث أوضح فيها أن الشهيد بهاء أبو العطا كان قائداً وجندياً وأباً وأخاً، لأبنائه وإخوانه في المقاومة.

وأضاف الجعبري: "لقد كان أبو سليم الأسوة والقدوة، جعل من نتنياهو أضحوكة العصر، وعهدنا للشهيد بأن جحافل سرايا القدس ستبقى على الدرب".

ووجه الجعبري التحية لقائد سرايا القدس أكرم العجوري، الذي تعرض لمحاولة اغتيال في دمشق تزامناً مع اغتيال القائد بهاء أبو العطا، أسفرت عن استشهاد نجله معاذ.

وفي ختام المهرجان، كرّمت قيادة حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس، عائلة القائد بهاء أبو العطا، وعائلات شهداء معركة صيحة الفجر.


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