أمريكا: إدارة الطيران تغرم مسافرين بحوالي ربع مليون دولار







رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، عن فرض غرامات مالية على 10 مسافرين بلغت حوالي ربع مليون دولار، بسبب الصراخ والبصق والدفع وتوجيه اللكمات على متن الرحلات التجارية.ويبلغ إجمالي غرامات إدارة الطيران الفيدرالية 225 ألفا و287 دولارا، وهو ثاني أكبر إعلان عن غرامات للمسافرين المشاغبين منذ أن طبقت الوكالة سياسة عدم التسامح معهم، في وقت سابق من هذا العام، وفق (روسيا اليوم).فيما اقترح المسؤولون غرامات تزيد قيمتها عن 1.45 مليون دولار على الركاب المتهمين بهذه التصرفات.وقامت إدارة الطيران الفيدرالية بتغريم أحد ركاب شركة (Southwest Airlines) بأكثر من 26 ألف دولار بسبب لكمه مضيف طيران في رحلة يوم 5 آيار/ مايو، التي (تطلبت رعاية طبية) لاحقا.