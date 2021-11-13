الجزائر: السلطات الصحية تحذر من موجة رابعة لـ(كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء بالجزائر، أن الوضعية الوبائية الحالية في البلاد مستقرة، محذراً في الوقت ذاته من موجة (كورونا) رابعة مرتقبة.وقال بركاني في تصريح لإذاعة محلية، أمس الجمعة، إنه: "مع دخول فصل الشتاء الذي يعرف انتشارا للأمراض الفيروسية، يتوقع تسجيل ارتفاع في عدد الحالات الإيجابية"، مضيفاً: "الحديث عن الموجة الرابعة أصبح شبه مؤكد، حيث نعمل حالياً على مواجهتها لتكون أقل تأثيراً وخطورة ونحن نستعد لها".وتابع رئيس عمادة الأطباء بالجزائر بقوله: "لا أظن أن الموجة القادمة ستكون أكثر خطورة من سابقاتها، لأننا تعودنا على الوباء ونعرف كيف نتعامل معه، أضف إلى ذلك يوجد 11 مليون جزائري أخذوا الجرعة الأولى".وكشف أن الأرقام المسجلة حالياً تخص تحاليل الـ (PCR) وقد لا تعكس بالتحديد العدد الحقيقي لعدد المصابين، مؤكدًا أن الجرعة الثالثة من اللقاح ضرورية للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة بعد ستة أشهر من الجرعة الأولى.