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شاهد: الملكة رانيا تستقبل نجلها الأمير الحسين بعد ترقيته لرتبة نقيب

شاهد: الملكة رانيا تستقبل نجلها الأمير الحسين بعد ترقيته لرتبة نقيب
الملكة رانيا العبد الله
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت الملكة رانيا العبد الله، نجلها الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وذلك بعد ترفيعه لرتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقلد الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة.

ونشرت الملكة رانيا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وهي تستقبل نجلها صحبة والده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مستقبلة إياهما بالأحضان.

 

وأرفقت الملكة صورة جمعتهم قائلة: "يا محلى النجوم على كتفك، مبارك ترفيعك ومبارك لرفاقك. فرحتي من فرحة أهاليهم، عين الله ترعاكم جميعا".


بدوره، نشر الملك عبد الله تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، جاء فيها "ولدي الحسين، تمنياتي لك بالتوفيق والسداد بمناسبة ترفيعك إلى رتبة نقيب في الجيش العربي المصطفوي، لتمضي إلى الأمام مع رفاق السلاح وتبقى الفارس الهاشمي الذي نذرته لخدمة وطنه وشعبه الأردني الوفي وأمتيه العربية والإسلامية".


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