دولي

عسكريين روسيين لقيا مصرعهما خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

عسكريين روسيين لقيا مصرعهما خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس
وزارة الدفاع الروسية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن عسكريين روسيين لقيا مصرعهما خلال عملية إنزال جوي تدريبية في بيلاروس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها: "إن الحادث وقع يوم 12 نوفمبر خلال عمية إنزال جوي لوحدة من قوات المظلين على ميدان في منطقة مدينة غرودنو البيلاروسية في إطار فحص مفاجئ للجاهزية القتالية".

وذكر البيان أن الحادث نجم عن "هبوب رياح قوية مفاجئة بالقرب من الأرض" ما أدى إلى انحراف 2 من المظلين عن مسارهما.

وحاول أحد الجنديين، حسب البيان، النجاة بوقف السقوط غير المنضبط باستخدام المظلة الاحتياطية، لكنه فشل، وأصيبا بجروح بالغة نقلا على إثرها إلى مستشفى حيث فارقا الحياة رغم جهود الأطباء.

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