واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان

يوشيماسا هاياشي،











رام الله - دنيا الوطنأفادوزير خارجية اليابان، أن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أكد له ثبات التزام أمريكا بالدفاع عن اليابان بما في ذلك الجزر الجنوبية التي تطالب بها الصين.وقال هاياشي للصحفيين: "إنه تم التأكيد خلال أول اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، اليوم السبت، على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان"، وفق (روسيا اليوم).كما جدد الطرفان التزامهما بالتحالف الياباني الأمريكي وأن المعاهدة الأمنية تمتد إلى جزر سينكاكو، التي تطالب بها الصين.وفي وقت سابق، كشفت وزارة الدفاع اليابانية، عن إجراء تدريبات مشتركة للقوات الجوية اليابانية والأمريكية في مقاطعة أوكيناوا للمرة الأولى على الإطلاق.وذكرت وسائل إعلام يابانية، أمس الجمعة، أن طوكيو وواشنطن أجرتا التدريبات المشتركة جوا وبحرا شمال جزيرتي إيشيجاكي ومياكو الثلاثاء الماضي.