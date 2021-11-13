(حماس) تعقب على رفض وزير الخارجية الجزائري التطبيع مع الاحتلال





وأضاف: "ودفع عمل الأمم المتحدة تجاه بعث المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، بدلاً من أن تساعد بعض الدول العربية الكيان الإسرائيلي في التوسع والتوجه إلى مناطق عربية أخرى"، لافتاً إلى أن هذا لا يخدم السلم في الشرق الأوسط ولا يخدم الاستقرار عموماً في المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنعبر سامي أبو زهري رئيس الدائرة السياسية في حركة (حماس) بالخارج، عن تقدير حركته تصريحات رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري، التي انتقد خلالها المعلومات المتزايدة حول المحاولات الجديدة في المنطقة للتطبيع مع الاحتلال، وجدد تأكيد بلاده على الرفض الجازم لأي تطبيع معه.وأضاف أبو زهري في تصريحٍ صحفي: "إننا في حركة (حماس) نعتز بهذه التصريحات الجزائرية، ونعبر عن دعمنا لها، لأنها تشكل حصناً في وجه محاولات تمدد الاحتلال في المنطقة العربية، خاصة في أفريقيا".وكان لعمامرة قال في حوار مع (قناة الجزائر الدولية): "إن الجزائر ترى أن الأنسب فيما يتعلق بعلاقات الدول العربية مع المحتل الإسرائيلي هو دعم الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق".