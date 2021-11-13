هنية: نسعى لتأمين حياة كريمة للشعب الفلسطيني ومستقبل أفضل للشباب

رام الله - دنيا الوطنقدّم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس التعزية لعائلة أبو رجيلة بوفاة الشاب أنس أيمن أبو رجيلة، ولعائلة الفرا بوفاة نصر الله عبد الرحمن الفرا، نتيجة حادث غرق القارب في بحر إيجة بين اليونان وتركيا.وخلال اتصالين هاتفيين عبّر رئيس حماس عن تعازيه الحارة والمواساة للعائلتين الكريمتين، حيث هاتف كلًا من مختار عائلة الفرا أبو زيد، وأحمد شقيق الغريق نصر الله، والدكتور محمد الفرا، كما هاتف والد الغريق أيمن أبو رجيلة.وقال رئيس الحركة إن "الشابين الغرقى شهيدان من شهداء الوطن، ومثال للفلسطيني الصامد الصابر"، معتبرًا أن الاحتلال هو السبب الرئيس في معاناة الفلسطينيين والمتسبب بالحصار.واستذكر التضحيات الكبيرة التي قدمتها عائلة أبو رجيلة (قديح)، وعائلة الفرا فرع الزيود تحديدًا من شهداء وجرحى وأسرى على طريق التحرير بإذن الله.كما استذكر شهداء عائلة الفرا خلال مجزرة حرب عام 2014 على غزة، واستشهاد الحاج عبد المالك وعشرة شهداء آخرين من خيرة أبناء العائلة، والشيخ سليمان الفرا أبو محمد، والشهيد القاضي بسام الفرا.وشدّد هنية على وقوفه إلى جانب العائلتين وتضامنه معهما في مصابهما، وسعي الحركة الحثيث والمستمر للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، وتأمين حياة كريمة لهم ومستقبل أفضل للشباب، مشددًا في الوقت ذاته على أن حماس والشعب الفلسطيني يعيان تمامًا المخططات التي تستهدف غزة، وأن الحركة لن تسمح لأحد أن يستغل المعاناة ليضرب الفلسطينيين ببعضهم.