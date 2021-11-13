تعرف على أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا) حول العالم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 252.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.ووفق لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 252.445.139، وإجمالي الوفيات 5.087.398، وفق (روسيا اليوم).وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.976.314.تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.491 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.939.196.في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.690، وإجمالي إصابات 34.414.186.وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.630 وإجمالي إصابات 3.838.308.وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 248.203 وإجمالي إصابات 8.843.238.وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.554 وإجمالي إصابات 2.211.366.وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.628 وإجمالي إصابات 4.250.157.وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.116 وإجمالي إصابات 9.534.544.وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.686 وإجمالي إصابات 4.843.957.تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 127.918 وإجمالي إصابات 6.027.269