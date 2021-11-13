دولي

تعرف على أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا) حول العالم

تعرف على أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا) حول العالم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن ارتفاع  إجمالي عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم إلى أكثر من 252.4 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من خمسة ملايين وفاة.

ووفق لبيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس التاجي في العالم 252.445.139، وإجمالي الوفيات 5.087.398، وفق (روسيا اليوم).

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ 761.715 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.976.314.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ610.491 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.939.196.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 462.690، وإجمالي إصابات 34.414.186.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ290.630 وإجمالي إصابات 3.838.308.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 248.203 وإجمالي إصابات 8.843.238.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.554 وإجمالي إصابات 2.211.366.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.628 وإجمالي إصابات 4.250.157.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 143.116 وإجمالي إصابات 9.534.544.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.686 وإجمالي إصابات 4.843.957.

تلتها في المرتبة العاشرة إيران بإجمالي وفيات 127.918 وإجمالي إصابات 6.027.269

أخبار ذات صلة

عسكريين روسيين لقيا مصرعهما خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

عسكريين روسيين لقيا مصرعهما خلال عملية إنزال تدريبية في بيلاروس

واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان

واشنطن تؤكد التزامها بالدفاع عن اليابان

ماكرون يستقبل السيسي في الإليزيه ويبحث معه ملفات دولية وإقليمية

ماكرون يستقبل السيسي في الإليزيه ويبحث معه ملفات دولية وإقليمية

الولايات المتحدة تحذر من &#34;انفجار إثيوبيا&#34;

الولايات المتحدة تحذر من "انفجار إثيوبيا"

السلطات التركية ترفض الافراج عن الزوجين الإسرائيليين وتمدد اعتقالهما 20 يوماً

السلطات التركية ترفض الافراج عن الزوجين الإسرائيليين وتمدد اعتقالهما 20 يوماً

عسكري أميركي ينتحر بشكل &#34;مروع&#34;.. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

عسكري أميركي ينتحر بشكل "مروع".. ماذا قال في رسالته الأخيرة؟

إسرائيل: منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الكترونية

إسرائيل: منظومة حديثة لاعتراض الصواريخ بواسطة أشعة الكترونية

(القناة 13): هزة كبيرة يشهدها جهاز الموساد

(القناة 13): هزة كبيرة يشهدها جهاز الموساد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

فلسطين تشارك في مؤتمر متوسطي في فالنسيا

فلسطين تشارك في مؤتمر متوسطي في فالنسيا

اندلاع حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار

اندلاع حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار

وفاة طفل ببعد تعرضه لحادث دهس في الخليل

وفاة طفل ببعد تعرضه لحادث دهس في الخليل

مقتل مواطن في بلدة الجديدة جنوب جنين والشرطة تباشر التحقيق

مقتل مواطن في بلدة الجديدة جنوب جنين والشرطة تباشر التحقيق

العاروري: الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال

العاروري: الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال

بدران: جنازة القائد &#34;قبها&#34; استفتاء شعبي على منهج المقاومة

بدران: جنازة القائد "قبها" استفتاء شعبي على منهج المقاومة

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

مدير إدارة المرور بشرطة غزة يتحدث عن إجراءات الحد من حوادث الطرق

مدير إدارة المرور بشرطة غزة يتحدث عن إجراءات الحد من حوادث الطرق

منوعات

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

شاهد: بلوغر سعودي يتغزّل بمريم حسين

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

تطورات جديدة في أزمة انفصال فاتن موسى ومصطفى فهمي

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

ما حقيقة إنفصال معتصم النهار عن زوجته؟

ما حقيقة إنفصال معتصم النهار عن زوجته؟

للمرة الأولى.. نادين نسيب نجيب تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

للمرة الأولى.. نادين نسيب نجيب تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

أين ذهبت مقتنيات أحمد زكي؟.. بسمة وهبي تجيب

أين ذهبت مقتنيات أحمد زكي؟.. بسمة وهبي تجيب

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

عربي

مصر: تسجيل 57 وفاة 909 إصابات جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 57 وفاة 909 إصابات جديدة بـ(كورونا)

شاهد: خفر السواحل الليبي ينقذ 65 مهاجرا ‏مصريا وينقلهم إلى طرابلس

شاهد: خفر السواحل الليبي ينقذ 65 مهاجرا ‏مصريا وينقلهم إلى طرابلس

&#34;رام الله مدينة أردنية&#34;.. موظفة في جناح الأردن بـ (اكسبو دبي) تثير الجدل

"رام الله مدينة أردنية".. موظفة في جناح الأردن بـ (اكسبو دبي) تثير الجدل

الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)