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ما هي حالة الطرق بغزة صباح اليوم السبت؟

ما هي حالة الطرق بغزة صباح اليوم السبت؟
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إدارة المرور والنجدة، عن أن الحركة المرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.

ونوهت إدارة المرور إلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعيةً السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق. 

وأشارت إلى إغلاق كلي لشارع الجلاء السايد الشرقي والغربي من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة السايد الشمالي والجنوبي من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.

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