شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وجافة والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل

الطقس: أجواء غائمة وجافة والحرارة أعلى من معدلها العام بقليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن الجو اليوم السبت سيكون غائماً وجافاً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية  نشطة السرعة مع هبات قوية  مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو هذه الليلة بارداً نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد، ديكون الجو صافياً إلى غائم جزئي وجافاً، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، ويحتمل سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية  معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية  مثيرة للغبار أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وجافاً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة  نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأما الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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