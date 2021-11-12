اندلاع حرائق في أنحاء متفرقة بالضفة تطال ممتلكات ومئات الأشجار

رام الله - دنيا الوطنطالت حرائق اندلعت، مساء اليوم الجمعة، في مناطق متفرقة بمحافظات جنين وطوباس والأغوار الشمالية وطولكرم والقدس، المئات من الأشجار، ومنزلًا و"بركسًا"، ومشطبًا للسيارات، مخلفةً أضرارًا في الأشجار والممتلكات.ففي محافظة جنين، أتت خمسة حرائق اندلعت بمناطق متفرقة على 440 شجرة زيتون. وذكر الدفاع المدني في بيان له، أن الحرائق طالت أشجار زيتون معمّرة، وكانت الخسائر فيها كبيرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وتركّزت الخسائر في الجربة وبيت قاد جنوب شرق جنين، وفي العرقة غرب جنين، حيث عملت طواقم الإطفاء في مركز جنين ومرج بن عامر واليامون وسيريس وإسناد الشمال جبع على إخماد النيران والحد من انتشارها وحماية أراضي المواطنين ومزارعهم .وفي محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أفاد الدفاع المدني أنه تعامل مع حريقين أسفرا عن احتراق 500 شجرة بشكل كلي أو جزئي.وفي محافظة القدس، اندلع حريق داخل منزل في بلدة الجديرة، ونشب حريق آخر في "بركس" وبالات قش في بلدة الزعيم.وقال النقيب عبد الودود النجار من إدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني لـ "وفا"، إن طواقم الإطفاء أخمدت حريقًا اندلع داخل منزل في بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، وحريقاً آخر نشب في بركس وبالات قش في بلدة الزعيم إلى الشرق من المدينة.وفي محافظة طولكرم، أفاد الدفاع المدني أنه تعامل مع حريقين في مشطب سيارات ومساحات واسعة من الأراضي.وذكر النجار أن محافظة طولكرم شهدت اندلاع حريقين الأول في مشطب سيارات، والآخر طال مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالأشجار الحرجية والأعشاب الجافة، موضحًا أن طواقم الإطفاء عملت على مدار 4 ساعات متواصلة في إخماد النيران.ودعا الدفاع المدني المزارعين إلى عدم التخلص من الأغصان التي يتم إزالتها بعد موسم قطف ثمار الزيتون عبر حرقها بالقرب من المزارع، وخاصة في مثل هذه الظروف الجوية الجافة والرياح الشرقية.