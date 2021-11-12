شؤون فلسطينية

وفاة طفل ببعد تعرضه لحادث دهس في الخليل

وفاة طفل ببعد تعرضه لحادث دهس في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة طفل (10 سنوات)، مساء اليوم الجمعة، إثر تعرضه لحادث دهس في الخليل.

وقال ارزيقات: "إن الطفل تعرض لحادث دهس على الطريق الواصل ما بين مدينة الخليل وبلدة بيت كاحل من قبل مركبة غير قانونية، الأمر الذي تسبب بإصابته بجروح خطيرة نقل على إثرها لمستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلا انه فارق الحياة متأثرًا بجراحه"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضاف أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وضبط المركبة وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق بالحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

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