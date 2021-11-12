الشرطة بغزة تكشف تفاصيل حول جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة برفح

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، تصريحاً صحفياً حول جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام، قبل عدة أيام في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وأكد العقيد أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الشرطة تابعت الجريمة النكراء التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام، لافتا إلى أنه شاب اعتدى على طفلة تبلغ من العمر أربعة أعوام من نفس العائلة.وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقا فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الشرطة تعمل على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.