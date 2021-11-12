العاروري: الضفة على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، مساء اليوم الجمعة، أن الضفة الغربية على موعد مع نهضة جديدة وانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي تعبر عن جوهرها.وشدد العاروري على أن الجماهير الحاشدة التي شاركت ظهر اليوم في تشييع جثمان القائد الوطني وصفي قبها في جنين، أكدت التفافها حول المقاومة.واستذكر العاروري جوانب من المحطات الجهادية والوطنية للقيادي قبها، مؤكدا أنه نذر حياته في سبيل الله وقضيته وأمته وشعبه، واصفاً إياه بأنه قامة وطنية كبيرة، وكان صاحب همة وعزيمة.وتابع أنه لم يغب عن أي واجب وطني أو شرعي مهما كانت الظروف، لافتا إلى أنه نشأ في الحركة الإسلامية وبقي فيها حتى لقي الله.وقدم نائب رئيس المكتب السياسي لحماس التعازي لشعبنا في وفاة وزير الأسرى السابق، مؤكدا أنه سيبقى مفخرة لشعبنا ولأمتنا، ومعلمًا من معالم عائلته تعتز وتفتخر به.وشدد العاروري على أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية، مؤكدا أن حماس لم تتخلف عن أي طلب لتحقيقها.وأضاف أن "من يعيق الوحدة أو يعطلها هو من يمنع الانتصار عن شعبنا".وظهر اليوم الجمعة، شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا، يتقدمهم قيادات ونواب ومقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس، جثمان الفقيد قبها في جنين، الذي توفي أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.