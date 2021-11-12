بدران: جنازة القائد "قبها" استفتاء شعبي على منهج المقاومة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، أن حجم المشاركة الواسع في جنازة القائد الوطني الكبير وصفي قبها، اليوم الجمعة، استفتاء شعبي على منهج المقاومة.وقال القيادي بدران إن جنازة وزير الأسرى السابق، تليق بالعظماء الكبار، وهو واحد منهم.وأضاف: "المشاركة الجماهيرية الواسعة تؤكد مكانته عند الناس، فمختلف شرائح شعبنا موجودة ومن مختلف المناطق والأعمار، وهذا يعبر عن محبتها واحترامها له، فهو موقف يستحقه بجدارة ومكانة هو أهل لها".وتابع القيادي بدران: "جنازة قبها تذكرنا بوفاة القائد أبو عاصف البرغوثي، وفي الحالتين كان مشهد التشييع المهيب استفتاء شعبي على منهج المقاومة، وهو التفاف واضح وظاهر حول الرجال الصادقين من أهل التضحية والفداء".وأردف: "ما رأيناه دليل على أن الضفة، كما غزة والداخل والشتات، فيها من الأخيار والأحرار والمقاومين ما يبشر بالخير، رغم سوداوية الحالة الوطنية في بعض جوانبها".وترحم عضو المكتب السياسي لحماس على القائد الوطني الراحل: قائلا: "إلى جنات الخلد يا أبا أسامة، فها أنت يوم رحيلك تترك بصمة إضافية في العمل الوطني الجماعي الوحدوي كما كنت في حياتك، وشعبنا الأصيل يواصل رفع الراية ويعلّم الدنيا بأنه لا تنازل عن حقنا أبدا".وظهر اليوم الجمعة، شيعت جماهير كبيرة من أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، جثمان القائد الوطني المجاهد وصفي قبها في جنين، الذي توفي أمس متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.وشارك عشرات آلاف المواطنين في صلاة الجنازة وموكب التشييع انطلاقا من المسجد الكبير في مخيم جنين إلى مقبرة الشهداء.وتقدم المشيعين قيادات حركة حماس ونواب بالمجلس التشريعي وقيادات وطنية من مختلف فصائل شعبنا.وحمل مقاومون من كتائب القسام وسرايا القدس يرتدون الزي العسكري جثمان الفقيد قبها انطلاقاً من المسجد الكبير وصولا للمقبرة.