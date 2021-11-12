شؤون فلسطينية

مدير إدارة المرور بشرطة غزة يتحدث عن إجراءات الحد من حوادث الطرق

مدير إدارة المرور بشرطة غزة يتحدث عن إجراءات الحد من حوادث الطرق
رام الله - دنيا الوطن
اكد العميد تامر شحادة، مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم الشروع بتكثيف متابعة التزام السائقين بفحصي الأمان والشتوي لجميع المركبات في القطاع، وذلك اعتبارا من صباح الأحد المقبل.

وأشار شحادة في تصريح لموقع وزارة الداخلية والامن الوطني بقطاع غزة، إلى أن ذلك يأتي ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وفي السياق، أكد شحادة، أنه تم تزويد إدارة المرور والنجدة بـ 200 عنصر من الشرطة؛ لتدعيم إجراءات ضبط الحالة المرورية، حيث سيتم توزيعهم على جميع محافظات القطاع، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة على الطريق لمتابعة التزام السائقين بالقوانين واللوائح المرورية؛ حفاظاً على أمن وسلامة أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال شحادة: "نواصل جهودنا المكثفة لتحقيق السلامة المرورية، ضمن خطة متكاملة وبخطوات متدرجة لوقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث".

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