شؤون فلسطينية

رئيس بلدية بيت لحم يستقبل القنصل اليوناني

رئيس بلدية بيت لحم يستقبل القنصل اليوناني
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان مع القنصل اليوناني ايفانجولوس فليورس سُبل تعزيز العلاقات الفلسطينية اليونانية خلال زيارة الأخير الى دار بلدية بيت لحم.

ففي بداية اللقاء رحب سلمان بالقنصل اليوناني الجديد وهنأه بتوليه لمهامه كقنصل لليونان في القدس، وناقش معه اوضاع مدينة بيت لحم والتحضيرات التي تقوم بها البلدية لاستقبال موسم الأعياد الميلادية المجيدة، والتي تعكس روح الميلاد في مدينة مهد رسول المحبة والسلام، والتي تُساهم بشكل كبير في جذب السياحة الى المدينة.

وبدوره، أعرب القنصل اليوناني عن اهتمامه في المشاركة في سوق الميلاد وفي احتفالات أعياد الميلاد المجيدة، وأشاد بجهود بلدية بيت لحم في احياء علاقة التوأمة مع مدينة أثينا اليونانية والتي تعتبر من أقدم الشراكات التي تعود الى العام ١٩٨٦ والذي تم تجديدها مؤخراً.




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