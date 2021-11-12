شاهد: خفر السواحل الليبي ينقذ 65 مهاجرا ‏مصريا وينقلهم إلى طرابلس









رام الله - دنيا الوطنأعلن خفر السواحل الليبي، الجمعة، إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.وقال جهاز حرس السواحل في بيان إنه "في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية ومفقود واحد قاموا بالبحث عليه ولم يتم العثور عليه كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي كان في حالة غرق"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وتابع حرس السواحل أنه "فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق صبراتة التشكيل الأول، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".وأضاف: "بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".وحسب البيان "سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".