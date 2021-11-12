دولي

الولايات المتحدة تحذر من "انفجار إثيوبيا"

الولايات المتحدة تحذر من "انفجار إثيوبيا"
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من "انفجار داخلي" في إثيوبيا، التي تمر بحرب مستمرة بين القوات المتمردة في الشمال والحكومة الفدرالية، قد يؤدي إلى تبعات كارثية في المنطقة.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الجمعة في واشنطن: "إن عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، سيؤدي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل وسيكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة، وهو أمر كارثي بالنسبة الى الشعب الإثيوبي وبلدان المنطقة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد أن المسار الآخر هو إنهاء جميع الأعمال العسكرية الجارية والتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق حيث يحتاج إليها السكان.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل هو ضروري. ويمكنني القول لكم إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لدعم جميع الجهود الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه".

وتزامنا مع تصريحات بلينكن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن رضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات وشخصيتين في إريتريا، بينها جيش البلاد، ردا على تدخلها في الحرب بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية والقوات المتمردة في إقليم تيغراي وحلفائها.

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