شؤون فلسطينية

البطش: أبو العطا أشرف على عملية الثأر عندما اغتال الاحتلال أحمد الجعبري

البطش: أبو العطا أشرف على عملية الثأر عندما اغتال الاحتلال أحمد الجعبري
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خطأً استراتيجياً كبيراً، عندما قرر اغتيال بهاء أبو العطا، ومحاولة اغتيال أكرم العجوري، مسؤول الدائرة العسكرية في سرايا القدس الجناح العسكري للحركة.

وقال البطش في كلمة له، خلال حفل تأبين أبو العطا: "عندما اغتال العدو القائد في كتائب القسام، الشهيد أحمد الجعبري، أشرف القائد بهاء أبو العطا على عملية الثأر له في دك مدينة تل أبيب بؤرة العدو المقدسة"، وفق وكالة (الرأي) المحلية.

وأضاف: "لن نسمح لأحد أن يأخذ منا سلاح المقاومة أو أن يغير وجهته أو أهدافه وسيبقى موجه نحو نحر العدو".

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