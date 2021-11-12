ذوو شهداء وأسرى وأسرى محررون بعدة محافظات يشاركون بوقفة المطالبة باسترداد جثامين الشهداء

رام الله - دنيا الوطنشارك ذوو شهداء وأسرى وأسرى محررون من القدس ورام الله وبيت لحم، وفصائل العمل الوطني وأسرى محررين من جنين ومخيمها في خيمة الاعتصام للمطالبة بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال ودعما وإسنادا للحركة الأسيرة، والمقامة في مدينة جنين، اليوم الجمعة.ودعت كل من عائلة الشهيد بهاء عليان والأسير المحرر فخري البرغوثي وجمال حويل في كلمة فعاليات جنين ومخيمها، وعمر كميل والد الشهيد محمود في كلمة ذوي شهداء جنين، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أخذ دورها والتحرك وكافة المؤسسات الحقوقية بالعمل لاستعادة جثامين الشهداء.وشدد المتحدثون على الاستمرار في التضامن مع ذوي الشهداء حتى استرداد جثامين أبنائهم داخل الخيمة، داعين كافة مكونات شعبنا وخاصة فصائل العمل الوطني الى التحرك من أجل وضع برنامج موحد لنصرة الأسرى والمعتقلين وللمطالبة باسترداد جثامين الشهداء، وإطلاق حملة دولية واسعة وتوحيد الجهد القانوني لتحقيق هذه الغاية.