دولي

السلطات التركية ترفض الافراج عن الزوجين الإسرائيليين وتمدد اعتقالهما 20 يوماً

السلطات التركية ترفض الافراج عن الزوجين الإسرائيليين وتمدد اعتقالهما 20 يوماً
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات التركية رفضت الإفراج عن المواطنين الإسرائيليين اللذان تم اعتقالهما قبل أيام بحجة تصوير منزل الرئيس أردوغان.
 
ووفقاً للقناة الإسرائيلية، خلافا للتوقعات قررت المحكمة التركية تمديد حبس الزوجين الإسرائيليين اللذين صوّرا منزل الرئيس رجب طيب أردوغان لـ 20 يومًا أخرى بناء على طلب جهاز الاستخبارات الوطنية التركي.
 
وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت قبل أيام مواطنين إسرائيليين في مدينة إسطنبول التركية، على خلفية قيامهما بتصوير منزل الرئيس أردوغان، فيما توقعت وسائل إعلام عبرية انهاء قضيتهما اليوم وعودتهما إلى البلاد.

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