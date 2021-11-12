سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لـ (دنيا الوطن): مستمرون بدعم الفلسطينيين



وتابع البيان: "تعيد السفيرة توماس غرينفيلد أثناء زيارتها للأردن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالشراكة الدائمة والاستراتيجية بين البلدين. وتعرب السفيرة عن تقدير الولايات المتحدة لكرم الأردن في استضافة اللاجئين من الدول المجاورة".



وأكمل: "وتتواصل السفيرة مع اللاجئين وتشهد عن كثب على كيفية توفير المساعدات الأمريكية الدعم المنقذ للحياة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم في الأردن".





رام الله - دنيا الوطنأكدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، اليوم الجمعة، أن حل الدولتين هو الضمان للسلام في المنطقة.وقالت السفيرة غرينفيلد، خلال لقاءها بعدد من الصحفيين الفلسطينيين، عبر تقنية (زووم): إنها ستبحث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سبل توفير الدعم للفلسطينيين والعودة لمفاوضات تضمن إقامة دولة فلسطينية.وأشارت، خلال إجابتها على سؤال (دنيا الوطن)، إلى استمرار عمل الولايات المتحدة لتوفير الدعم للفلسطينيين.وتزور السفيرة غرينفيلد، القدس ورام الله وعمان، في الفترة من 14 إلى 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكبار المسؤولين الإسرائيليين.وبحسب بيان لبعثة الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة فإن السفيرة غرينفيلد "تواصل في رام الله جهود الإدارة لبناء علاقات مع الشعب الفلسطيني، وتلتقي بالقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني. وتناقش السفيرة في القدس ورام الله الخطوات العملية لتعزيز الحرية والأمن والازدهار للجميع والحفاظ على قابلية حل الدولتين".