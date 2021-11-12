بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأحد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، آلية سفر المواطنين الفلسطيني، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، ليوم الأحدوأشارت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم الجمعة، على موقع الوزارة الالكتروني، إلى أن السفر سيكون للمتبقين من الحافلة السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2021/37)، بالإضافة الى الأسماء حتى الرقم (50) من كشف الجوازات المصرية الجديد الذي يحمل رقم (2021/3).وطالبت الهيئة، المسافرين الواردة أسماءهم في الكشوفات، بالتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.ودعت الهيئة، المسافرين، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الأخر.