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قطر: التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد خارج الطاولة

قطر: التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد خارج الطاولة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة لا تنظر في المرحلة الحالية في إمكانية تطبيع علاقاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وصرح آل ثاني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في واشنطن اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه من الضروري "محاسبة نظام الأسد على جرائمه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأعرب الوزير القطري عن أمله في أن "تحجم دول أخرى عن المزيد من الخطوات" في سبيل تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.

ويأتي ذلك في ظل زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري حيث استقبله الرئيس الأسد.

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