مجدلاني: يجب إيقاع أقسى العقوبة على مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة برفح

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية: "إن مرشدي الوزارة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة التي تم اغتصابها في مدينة رفح قبل عدة أيام وذويها".وأضاف، مجدلاني في بيان ادانة استنكار، أصدرته الوزارة، مساء اليوم الجمعة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول لحادثة اغتصاب طفلة لا تتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح مدينة غزة: "إن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها".وطالب مجدلاني، الجهات الحكومية في قطاع غزة، بضرورة إيقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها.وحمل وزير التنمية الاجتماعية، الجهات الحكومة في قطاع غزة، المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال.كما دعا كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة إلى التحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية إضافة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للقطاع.