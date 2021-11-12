شؤون فلسطينية

مجدلاني: يجب إيقاع أقسى العقوبة على مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة برفح

مجدلاني: يجب إيقاع أقسى العقوبة على مرتكبي جريمة اغتصاب طفلة برفح
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية: "إن مرشدي الوزارة يباشرون عملهم و تدخلاتهم مع الطفلة التي تم اغتصابها في مدينة رفح قبل عدة أيام وذويها".

وأضاف، مجدلاني في بيان ادانة استنكار، أصدرته الوزارة، مساء اليوم الجمعة، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حول لحادثة اغتصاب طفلة لا تتجاوز الخمس سنوات في مدينة رفح مدينة غزة: "إن طواقم وزارة التنمية العاملة في قطاع غزة تتابع لحظة بلحظة مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث واتخاذ أفضل التدابير التي تحقق المصلحة الفضلى لطفلة المعتدى عليها".

وطالب مجدلاني، الجهات الحكومية في قطاع غزة، بضرورة إيقاع أقسى عقوبة بحق مرتكبي الجريمة البشعة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على مثل هذه الجرائم، كما طالب الوزير بعدم عرقلة عمل مرشدي التنمية لما فيه مصلحة الطفلة الفضلى وذويها.

وحمل وزير التنمية الاجتماعية، الجهات الحكومة في قطاع غزة، المسؤولية المباشرة لمثل هذه الاعتداءات والانتهاكات بحق الأطفال.

كما دعا كل المؤسسات والشركاء العاملين في قطاع الطفولة إلى التحرك وتوفير الحماية والرعاية للأطفال في قطاع غزة الذين يعانون من عدم الاهتمام والرعاية إضافة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للقطاع.

أخبار ذات صلة

الهلال الأحمر: إصابة 83 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال ببلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس

الهلال الأحمر: إصابة 83 مواطناً بمواجهات مع الاحتلال ببلدتي بيتا وبيت دجن بنابلس

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لـ (دنيا الوطن): مستمرون بدعم الفلسطينيين

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لـ (دنيا الوطن): مستمرون بدعم الفلسطينيين

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأحد

بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح يوم الأحد

وزير الاعلام اللبناني يضع شرطاً مقابل استقالته.. ما هو؟

وزير الاعلام اللبناني يضع شرطاً مقابل استقالته.. ما هو؟

ماذا قالت حركة الجهاد الإسلامي بالذكرى الثانية لاغتيال بهاء أبو العطا؟.. هذا ما أكدته

ماذا قالت حركة الجهاد الإسلامي بالذكرى الثانية لاغتيال بهاء أبو العطا؟.. هذا ما أكدته

الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

القدس: الاحتلال يستدعي عضو إقليم &#34;فتح&#34; ياسر درويش للتحقيق

القدس: الاحتلال يستدعي عضو إقليم "فتح" ياسر درويش للتحقيق

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لـ (دنيا الوطن): مستمرون بدعم الفلسطينيين

سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة لـ (دنيا الوطن): مستمرون بدعم الفلسطينيين

القدس: الاحتلال يستدعي عضو إقليم &#34;فتح&#34; ياسر درويش للتحقيق

القدس: الاحتلال يستدعي عضو إقليم "فتح" ياسر درويش للتحقيق

الوزير السابق مازن سنقرط يوضح حقيقة التحقيق معه حول شبهات فساد

الوزير السابق مازن سنقرط يوضح حقيقة التحقيق معه حول شبهات فساد

المرور بغزة: أربع إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: أربع إصابات في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالتا وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: حالتا وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة نصف مليار شيكل

إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة نصف مليار شيكل

قيادتا حماس والجهاد الإسلامي تبحثان الأوضاع الفلسطينية

قيادتا حماس والجهاد الإسلامي تبحثان الأوضاع الفلسطينية

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

إحصائية حركة السفر عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

منوعات

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل &#34;المداح&#34;

لهذا السبب.. نسرين طافش تعتذر وتنسحب من الجزء الثاني لمسلسل "المداح"

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

شاهد: فيفي عبد تثير الجدل بحديثها عن الراقصات

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

ما آخرالتطورات الصحية لحالة زهير رمضان؟

هاني شاكر &#34;حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل&#34;

هاني شاكر "حذرت محمد رمضان من خلع ملابسه.. وهذا ما حصل"

ما حقيقة إنفصال معتصم النهار عن زوجته؟

ما حقيقة إنفصال معتصم النهار عن زوجته؟

للمرة الأولى.. نادين نسيب نجيب تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

للمرة الأولى.. نادين نسيب نجيب تكشف عن تفاصيل مثيرة حول طلاقها

أين ذهبت مقتنيات أحمد زكي؟.. بسمة وهبي تجيب

أين ذهبت مقتنيات أحمد زكي؟.. بسمة وهبي تجيب

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

هل اعتزل الفنان المصري عادل إمام التمثيل نهائياً؟

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

شاهد: لأول مرة الفنانة البحرينية هند تطل مع زوجها الثالث

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

أول تعليق من محمود المهدي بعد عودته إلى منة عرفة

عربي

الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 45 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

قطر: التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد خارج الطاولة

قطر: التطبيع مع الرئيس السوري بشار الأسد خارج الطاولة

التلفزيون السوداني: البرهان رئيساً للمجلس السيادي الانتقالي ومحمد دقلو نائباً له

التلفزيون السوداني: البرهان رئيساً للمجلس السيادي الانتقالي ومحمد دقلو نائباً له

مصر.. البرلمان يتحرك لمواجهة القاتل الخطير (الشابو)

مصر.. البرلمان يتحرك لمواجهة القاتل الخطير (الشابو)