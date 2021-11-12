السودان: أعضاء مجلس السيادة يؤدون القسم أمام البرهان

رام الله - دنيا الوطنأدى أعضاء مجلس السيادة الجدد في السودان، يوم الجمعة، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء.وذكر التلفزيون السودان أن محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع وأعضاء مجلس السيادة الجدد قاموا بأداء القسم أمام البرهان ورئيس القضاء.وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قد قرر تشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد برئاسته، بعد أيام من قراره بحل مجلسي السيادي كان يقوده البرهان، ومجلس الوزراء بقيادة عبد الله حمدوك.ومجلس السيادة الانتقالي "القديم" هو المؤسسة التي تتولى السلطة بالاشتراك مع الحكومة المدنية، منذ إطاحة عمر البشير عام 2019.ويضم المجلس الجديد 13 عضوا، من بينهم 9 كانوا أعضاء في المجلس السابق و4 أعضاء جدد، حلوا محل أعضاء المجلس السابق المنتمين إلى قوى الحرية والتغيير.وجاء تشكيل المجلس كالتالي:الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن البرهان رئيسا.الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.الفريق أول ركن شمس الدين كباشي إبراهيم عضوا.الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.الفريق مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.مالك عقار إير عضوا.الطاهر أبوبكر حجر عضوا.الهادى إدريس يحيى عضوا.رجاء نيكولا عبد المسيح عضوا.يوسف جاد كريم محمد علي يوسف عضوا.أبو القاسم محمد محمد أحمد عضوا.عبد الباقي عبد القادر الزبير عبد القادر عضوا.سلمى عبد الجبار المبارك موسى عضوا.