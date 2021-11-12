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شؤون فلسطينية

الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة

الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و247 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 7، الخليل 37، ضواحي القدس 3، بيت لحم 12، جنين 14، رام الله والبيرة 13، طولكرم 5، أريحا والأغوار 2، نابلس 7، قلقيلية 1، سلفيت 0، قطاع غزة 146".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 37، ضواحي القدس 4، بيت لحم 27، جنين 12، رام الله والبيرة 32، طولكرم 2، أريحا والأغوار 4، نابلس 6، قلقيلية 2، سلفيت 1، قطاع غزة 147".

وسجلت حالتا وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، وحالتان في جنين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 82 مريضاً، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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