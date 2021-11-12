قلقيلية: إصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

رام الله - دنيا الوطنأصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام باتجاه الشبان عقب انطلاق المسيرة المناهضة للاستيطان، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب إحياء للذكرى الـ17 لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات، وحمل المتظاهرون صور الشهيد عرفات ورددوا الشعارات الوطنية، مؤكدين استمرار نهج المقاومة الشعبية حتى إنهاء الاحتلال.