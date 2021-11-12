الصحة بغزة: حالتا وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، وتعافي 147 حالة جديدة من مصابي الفيروس بعد إجراء 795 فحصاً مخبرياً.وأضافت الوزارة في تصريح صحفي، أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 185563 إصابة، والحالات النشطة 2382 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 181569 حالة والوفيات 1612 حالة وفاة.وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفى بلغت 86 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 60 حالة.ولفتت الوزارة، إلى أن عدد جرعات التطعيمات المضادة للفيروس التي وصلت إلى القطاع بلغت 1606760 جرعة، فيما تلقى 490258 شخصاً التطعيم.