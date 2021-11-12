إسرائيل تمنح السلطة الفلسطينية قرضاً بقيمة نصف مليار شيكل

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أن إسرائيل حولت نحو نصف مليار شيكل إلى السلطة الفلسطينية قبل شهرين، بالإضافة إلى أموال المقاصة.وأضافت الصحيفة، أن مكتب وزير الجيش الإسرائيلي، أكد أن إسرائيل منحت السلطة الفلسطينية قرضاً سيتم تسديده من أموال الضرائب المستقبلية.وتعاني الحكومة الفلسطينية، من أزمة مالية خانقة، ناتجة عن عدم تلقيها أي مساعدات مالية من الدول العربية، خلال العامين الماضي والحالي، ما دفعها للإعلان عن إجراءات تقشفية، خلال جلسة استثنائية في مدينة رام الله، الأسبوع الماضي.وبحسب بيان مجلس الوزراء الفلسطيني، فإنه اتخذت "جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء عن الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات".وأعرب مجلس الوزراء عن "أمله بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها، وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء".