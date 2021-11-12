صحيفة إسرائيلية: خطة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع غزة





وبحسب الصحيفة، فإن المنطقة المزمع إنشاؤها تقع بالقرب من أنقاض المنطقة الصناعية (إيرز) التي هدمتها إسرائيل في عام 2004، قبيل الانسحاب من قطاع غزة.



وتابعت الصحيفة، إن الجيش سيطلب من المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية، اتخاذ القرار حول إنشاء المنطقة، التي من الممكن أن توظف آلاف العمال من غزة، فور الانتهاء من التخطيط واستكمال فحص قابلية تطبيقها.





رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي ورؤساء مجالس غلاف غزة، يعدان خطة لإنشاء منطقة صناعية مشتركة مع قطاع غزة.