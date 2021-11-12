شؤون فلسطينية

أبو مجاهد: بهاء أبو العطا كان درعاً حامياً للشباب بمسيرات العودة

أبو مجاهد: بهاء أبو العطا كان درعاً حامياً للشباب بمسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين، محمد البريم (ابو مجاهد)، اليوم الجمعة، إن الشهيد بهاء أبو العطا كان درعاً حامياً للشباب في مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأكد البريم، في بيان صحفي، بذكرى استشهاد أبو العطا، أنه جعل من قادة الاحتلال "أضحوكة" أمام العالم، مضيفاً: "كان قائدا فذا ومميزا وجريئا وشكل هاجسا قويا وكابوسا مرعبا لكيان العدو وقادته".

وتابع: "المقاومة الفلسطينية فقدت قائداً كبيراً وقدوة يحتذى بها وايقونة ثورية هزت كيان العدو"، مستذكراً شهيدي ألوية الناصر: أحمد الكردي، ومحمد معمر، الذين شاركا في الرد على اغتيال الشهيد أبو العطا.

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