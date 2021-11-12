شؤون فلسطينية

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة حول معدلها السنوي العام

حالة الطقس: أجواء خريفية والحرارة حول معدلها السنوي العام
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يكون اليوم الجمعة غائما جزئيا خريفيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن الجو يكون هذه الليلة باردا نسبيا إلى بارد، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت أن الجو يكون يوم غد السبت غائما وجافا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج، فيما يكون يوم الأحد صافيا إلى غائم جزئي وجافا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت دائرة الأرصاد الجوية أن الجو يكون الإثنين المقبل غائما وجافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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