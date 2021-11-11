الأمين العام للعربية الفلسطينية يشيد بالعمل التنظيمي بالمحافظة الوسطى











رام الله - دنيا الوطنأشاد اللواء سليم البرديني، الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، بالعمل الجبهوي بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، مطالبا ببذل المزيد من العطاء لنهضة الجبهة، مطلعا وفد قيادة الوسطى على الوضع السياسي.جاء ذلك خلال زيارة قيادة الوسطى للجبهة اليوم لأمين العام اللواء البرديني لتهنئته بسلامة العودة إلى غزة.وقال الأمين العام: "أتابع عن كثب أنشطتكم"، مبينا أن "ذلك يثلج صدري"، داعيا إلى تكثيف الجهود لرفعة الجبهة.بدوره، أطلع محمد أبو عريبان، أمين سر الوسطى، الأمين العام على الأنشطة والفعاليات للجبهة بالمحافظة ، مهنئا إياه بسلامة العودة إلى غزة.